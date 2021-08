Marcel Matz, treinador brasileiro de voleibol do Benfica, queixa-se de discriminação da parte de um casal português

O treinador da equipa de voleibol do Benfica, Marcel Matz, foi, este domingo, vítima de discriminação enquanto passeava com a família. Matz, de 41 anos, é brasileiro, mas vive em Portugal há três anos. O técnico recorreu às redes sociais para partilhar o sucedido.

Na publicação, Marcel Matz admite que não suporta “ver pessoas a quebrar as regras”. “Não aceito e se vejo a pessoa fazendo isso, aviso,” admitiu o técnico. Discuti com um casal de mais ou menos 65 anos,” contou. Não se percebe bem o que espoletou a discussão, apenas que está relacionado com a forma como os dois portugueses estacionaram o carro.

Segundo o treinador, a senhora acabou por utilizar uma expressão xenófoba – “Volta para a tua terra” – que fez com que Matz encerrasse a discussão. “Ainda existem pessoas assim,” desabafou o técnico, que pediu aos seus seguidores que “nunca digam isso”.

Como Matz referiu no fim do texto, o voleibol do clube da Luz regressa esta segunda-feira ao trabalho. “Que seja uma grande época, com o vosso apoio,” rematou o treinador, nitidamente incomodado com o episódio vivido.