A Ferrari já gastou €2,5 milhões em reparações dos seus carros nesta temporada de Fórmula 1. De resto, vão “numa boa direção”

A Ferrari avalia em 2,5 milhões de euros os gastos da equipa de Fórmula 1 em reparações dos seus carros. Os números dizem respeito a esta temporada e são revelados pelo próprio líder da escuderia, Mattia Binotto. As idas à oficina estão relacionadas com os muitos acidentes, saídas de pista e avarias, entre outros, que os carros italianos têm tido este ano.

Em conversa com vários órgãos de comunicação social, entre os quais o jornal “Marca”, Binotto mostrou-se preocupado e falou de uma questão que tem sido levantada de tempos a tempos entre as equipas de F1: “Tem havido muitas discussões sobre quem deve pagar as reparações. (…) Não há uma solução fácil para o problema”.

O italiano revelou mais alguns números da Ferrari na época 2021, depois de 2020 ter sido “a pior temporada em 40 anos”. Binotto tem noção de que, nesta fase, resta à Ferrari competir com a McLaren pelo terceiro lugar entre os construtores, com a Mercedes e a Red Bull demasiado longe.

Sobre 2021, Binotto revela: “Somámos 183 pontos em 11 pistas, mais do dobro do ano passado por esta altura. Na média de velocidade do ano passado estávamos a 1,4 segundos da pole position e agora estamos a 0,7”. Por isso, o líder da equipa consegue ver com algum otimismo a prestação dos seus carros e pilotos este ano: “Progredimos, vamos numa boa direção e queremos melhorar em todas as áreas, não numa em concreto”.

Mattia Binotto pensa que a desvantagem de 0,7 segundos para as duas equipas mais fortes da Fórmula 1 está relacionada, em 60%, com o motor e o restante tem a ver com o chassi. “Tivemos um carro vencedor no Mónaco porque [o circuito] é muito especial, com as curvas lentas, mas em Silverstone foi por causa do acidente (que envolveu os carros da frente),” refere Binotto.

Tendo em conta os dados recolhidos e as prestações da equipa até agora, o diretor da equipa Ferrari reconhece como razoável a disputa do terceiro lugar no Mundial e avança: “Vamos estrear um novo motor, com melhorias em todos os elementos da unidade de potência que não tínhamos no início da época e que nos vai dar um impulso significativo quando acabar este Mundial e serve para ganharmos experiência e não, não será em Monza”.

Quanto à luta pelo título de pilotos, à qual a lendária equipa terá de assistir sentada, Binotto considera que a prestação de Verstappen é boa para “romper o status quo, o que é bom para o desporto”. No entanto, o italiano reconhece que Hamilton é favorito “por ser o campeão e porque a Mercedes é uma equipa muito sólida”.