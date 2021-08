Diogo Jota anda a treinar com Francis Obikwelu, que já lhe disse: “O teu sistema nervoso não está ativado”

O internacional português Diogo Jota tem treinado com o antigo velocista Francis Obikwelu, medalha de prata por Portugal nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Segundo o “Daily Mail”, o jogador do Liverpool quer melhorar a sua prestação na nova época e considera que, para isso, tem de se fortalecer e ganhar velocidade. Jota quer dar luta a Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah no ataque .

Depois de um Euro em que deu boas indicações, é tempo de Jota se focar nas competições de clubes. O experiente Obikwelu, de 42 anos, está a dar uma ajuda ao futebolista.

“No futebol, fazemos uma pré-época como deve ser e depois há tantos jogos até dezembro,” desabafou Diogo Jota. O jornal inglês conclui que “poucos estarão melhor colocados do que Obikwelu para ajudar Jota a ganhar um pouco mais de velocidade".

O luso-nigeriano, que venceu três Campeonatos Europeus, acredita ter a resposta para as queixas de Diogo Jota. “Posso dizer-te porque tens esse problema [da fadiga e de ter de lidar com um calendário apertado]. O teu sistema nervoso não está ativado. É o motor do corpo,” explica o ex-atleta.

Ao longo da última época, Diogo Jota teve de lidar com um misto de lesões e a forte concorrência de Mané, Salah e do brasileiro Roberto Firmino. O português de 24 anos quer melhorar os seus números na equipa inglesa, depois de ter sido titular em apenas 12 jogos da Premier League em 2020/21. Apesar de tudo, Jota marcou nove golos na exigente liga inglesa.