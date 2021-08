Jornalista brasileiro revela: “Se o Benfica passar a fase de grupos da Liga dos Campeões, o David Luiz regressa”

A concretizar-se, o regresso de David Luiz ao Benfica não será uma completa surpresa. O brasileiro tem mostrado, ao longo da carreira e desde que deixou a Luz, um sentimento especial relativamente ao clube. Antes da pandemia, foi várias vezes avistado nas bancadas do estádio a assistir aos jogos.

Neste momento, David Luiz está sem clube e é, portanto, livre de assinar por qualquer emblema a custo zero. O jogador terminou o contrato que o ligava ao Arsenal, onde passou as últimas épocas. Portanto, para o Benfica, a dificuldade está no elevado salário do jogador.

Jorge Nicola, o jornalista que adiantou, num vídeo em que analisa o mercado de transferências, a possibilidade de David Luiz regressar, assegura que o ouviu da boca de um dos representantes do defesa: “Na semana passada falei com um dos empresários dele e a prioridade é jogar no Benfica”.

Para que o internacional brasileiro volte a atuar de águia ao peito, o Benfica tem “apenas” de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.