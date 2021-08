Nove pontos, seis ressaltos, alguns blocos e um afundanço. Neemias Queta, o primeiro português da NBA, estreou-se na Summer League

O primeiro português de sempre a atuar na NBA fez parte do cinco inicial dos Sacramento Kings frente aos Charlotte Hornets. O jogo da Summer League terminou com a vitória da equipa de Neemias Queta por 80-70, com o jogador português a marcar nove pontos e a fazer seis ressaltos.

A partida disputou-se em Las Vegas e marcou o segundo jogo de Neemias Queta com a camisola dos Kings. O basquetebolista já tinha atuado na quarta-feira passada, frente aos LA Lakers, num dérbi californiano que terminou com a vitória da equipa de Los Angeles.

A Summer League da NBA serve de preparação para a competição “a sério”. A maior liga de basquetebol do mundo inicia a nova temporada a 19 de outubro e terá, pela primeira vez, um jogador português em ação. Neemias Queta faz história no setor masculino, depois de Ticha Penicheiro ter feito carreira na liga feminina.