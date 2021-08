Imprensa inglesa diz que Renato Sanches poderá estar a caminho do Liverpool

O Liverpool é o favorito à contratação de Renato Sanches, o médio português formado no Benfica, fulcral na conquista do campeonato francês pelo Lille, na última época. O jornal espanhol “Mundo Deportivo” explica que o Barcelona, até agora mais provável destino do jogador, poderá ter ficado de fora da corrida devido aos conhecidos problemas financeiros.

Depois de um período difícil, provocado por uma saída demasiado precoce do Benfica, seguida de uma passagem turbulenta pelo Bayern de Munique, o jogador de 23 anos parece ter encontrado no Lille a receita para atuar ao mais alto nível. Agora, tudo indica que Sanches não vai continuar em França, sendo que o Liverpool de Jürgen Klopp parte na frente para garantir os serviços do médio.

O jornal inglês “Daily Mail” também refere a possibilidade de o português rumar à Premier League e lembra que, a concretizar-se a mudança, não será uma estreia para Renato Sanches em terras britânicas. O médio foi emprestado pelo Bayern de Munique aos galeses do Swansea, durante um curto e pouco animador período. No entanto, as exibições pelo Lille e pela seleção portuguesa no Euro 2020 recuperaram a imagem de um jogador que chegou a ser considerado uma das maiores esperanças do futebol europeu.

O Liverpool não tem estado muito ativo no mercado de transferências, ao contrário dos principais rivais. Os reds contrataram apenas um jogador, Ibrahima Konaté, pelo que Renato Sanches poderá ser o senhor que se segue. O técnico Jürgen Klopp afirma estar “feliz com o plantel”, mas acrescenta: “Isso não significa que não estejamos atentos ao mercado”. Em relação aos números, o “Daily Mail” diz que o jovem português deverá custar ao clube inglês cerca de 40 milhões de euros.