João Palhinha é pretendido pelo Tottenham e, acima de tudo, por Nuno Espírito Santo

A notícia é do jornal “A Bola”: João Palhinha poderá estar a caminho da Premier League. O Tottenham, agora treinado por Nuno Espírito Santo, quererá contratar o jogador do Sporting, desejo antigo do técnico português. Segundo o diário desportivo, Palhinha terá mesmo o rótulo de “prioritário” na lista de desejos de Espírito Santo.

Já na época passada, então no Wolverhampton, o treinador terá tentado levar o internacional português para Inglaterra. Entretanto, com a ida para o Tottenham, Nuno Espírito Santo terá voltado à carga pelo jogador de 26 anos, confiante no maior poder dos spurs para seduzir João Palhinha.

Todavia, o estatuto de Palhinha em Alvalade sofreu algumas alterações. Há um ano, o jogador regressava ao Sporting depois do empréstimo ao Sporting de Braga. Era considerado “transferível” e treinava à parte do plantel às ordens de Rúben Amorim. Neste momento, João Palhinha é visto como titular indiscutível, esteve no Campeonato da Europa, melhorou os termos do contrato e viu a cláusula de rescisão aumentada.

Cientes da reviravolta, os responsáveis do Tottenham mostram-se disponíveis para incluir Sissoko no negócio. Segundo “A Bola”, o Sporting não está sequer disponível para ouvir propostas abaixo dos 30 milhões de euros, o dobro do que acontecia há um ano.