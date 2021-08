"O Darwin vai ficar no Benfica até dezembro deste ano, pelo menos," garante o empresário do jogador

Darwin Nuñez, contratado pelo Benfica ao Almería no início da última época, recupera atualmente de uma operação ao joelho. Enquanto não regressa aos relvados, o uruguaio é tema de conversa pela possibilidade de sair do Benfica, sendo Roma o seu mais provável destino. No entanto, mesmo que o negócio se concretize, o avançado deverá ficar na Luz “até dezembro deste ano, pelo menos,” assegura o seu empresário.

Edgardo Lasalvia confirmou à "ESPN Uruguay" que tem sido contactado por vários clubes acerca do jovem futebolista. “Tivemos algumas abordagens pelo Darwin, mas não saiu daí nada formal,” assegurou o agente, garantindo que o jogador vai, para já, continuar ao serviço do Benfica.

O avançado foi regularmente utilizado por Jorge Jesus ao longo da época passada, merecendo a confiança do treinador em 44 jogos, muitos deles como titular. Darwin marcou, até agora, 14 golos pelo Benfica.