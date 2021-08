Benfica tenta Umtiti para compensar a lesão de Vertonghen. Jesus quer um central canhoto, como o francês do Barcelona

De acordo com o jornal “Record”, Jorge Jesus considera prioritária a contratação de um defesa central esquerdino. Na lista de possíveis reforços está o francês Samuel Umtiti, dispensável do Barcelona devido à contenção de gastos.

Com o clube catalão disponível para negociar o jogador, ainda assim não será fácil para o Benfica fechar negócio. Umtiti tem, no Barcelona, um salário que ronda os 10 milhões de euros (brutos) por ano. Na Luz, acredita-se que é possível sonhar, mais ainda se o clube português conseguir ultrapassar o PSV e chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Segundo o “Record”, o desejo de contratar o central esquerdino é anterior à lesão de Vertonghen. No entanto, a gravidade da rotura muscular no gémeo direito do central belga fez com que o interesse em Umtiti aumentasse. Para consolidar a utilização de três centrais, que tem agradado a Jesus, o técnico entende que precisa de mais um defesa canhoto com qualidade e experiência.

Na Luz, crê-se que Vertonghen só estará de regresso lá para o meio do mês de setembro. Quando são utilizados três centrais, o Benfica não tem alternativas experientes no banco. No caso da lesão do belga, os lisboetas terão de jogar com Morato ou Ferro e Jesus não quer arriscar com os dois jovens defesas.

Com o Barcelona mergulhado numa crise sem precedentes, para alguns clubes de grande dimensão mas fora do grupo dos tubarões, como é o caso do Benfica, acredita-se que determinados jogadores deixam de ser inacessíveis. O clube português quer aproveitar o momento dos catalães para chegar a Umtiti. Ainda assim, o clube português teria de convencer o central a baixar o ordenado.

O campeão do mundo pela França, em 2018, não tem sequer a titularidade garantida no clube da Luz, quando Vertonghen regressar ao ativo. O estatuto do belga e do seu colega Otamendi e o nível que Lucas Veríssimo tem mostrado fariam Umtiti sentar-se no banco e o jogador quer precisamente o contrário, uma vez que não tem sido titular no Barcelona.