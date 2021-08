“Tenho de confessar que Fernando Alonso é o piloto que eu gostaria de ter como companheiro de equipa neste momento”: Damon Hill e a F1

No Grande Prémio da Hungria vimos uma vitória da equipa Alpine, antiga Renault. Dito apenas isto, seria de esperar que o lugar mais alto do pódio tivesse sido ocupado pelo bicampeão do mundo Fernando Alonso, regressado à F1. Afinal, quem venceu a corrida foi o companheiro de equipa do asturiano, Esteban Ocon, e o que vimos foi um jogo de equipa que nem sempre é fácil de engolir pelos pilotos mais premiados.

Alonso já teve as suas crises de ego na longa carreira. Na Hungria mostrou-se o companheiro de equipa ideal, na ótica de Ocon e de Damon Hill, antigo campeão do mundo e alguém que também teve de engolir muitos sapos, principalmente na Williams.

A verdade é que foi o trabalho de Alonso, a servir de “tampão” para Lewis Hamilton, que permitiu a Esteban Ocon distanciar-se e garantir a vitória. Ocon deu um colorido maior à lista dos vencedores de grandes prémios deste ano, quebrando a hegemonia repartida entre a Mercedes e a Red Bull. O piloto francês foi o primeiro a admitir: “Esta vitória também é de Alonso”.

Dan Istitene - Formula 1

Damon Hill comentou, no podcast “F1 Nation”, que se rendia à atuação de Fernando Alonso. “Tenho de confessar que o Fernando está no topo da lista de companheiros de equipa que gostaria de ter atualmente,” admitiu o inglês. “É o companheiro ideal. Ocon aplaudiu o trabalho de Alonso na Hungria e a maturidade que mostrou. Quando és mais jovem e mais rápido e competitivo, é mais complicado,” explicou Hill.

O piloto inglês, filho de Graham Hill, venceu 22 corridas na F1 e subiu 42 vezes ao pódio. Falando da sua experiência pessoal, Hill explicou que correr ao lado de grandes estrelas do automobilismo foi fundamental para o seu percurso. “A minha carreira melhorou (…) ao lado de Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, David Coulthard e Jacques Villeneuve. É sempre bom lutar taco a taco com os melhores, mas não queres estar com eles se não fores capaz de derrotá-los.”

Damon Hill falou ainda do compatriota que tem dominado a F1: “Nunca saberei se poderia lutar com Lewis Hamilton. Francamente, penso que ele me ganharia de forma regular mas gostaria de ter experimentado [ser seu companheiro de equipa]", admite com humildade o ex-piloto.