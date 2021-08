Chama-se Morteza Mehrzad, é iraniano e atleta paralímpico de voleibol. E mede 2,46 metros: “Nunca imaginei que pudesse, um dia, ser atleta”

Morteza Mehrzad chama inevitavelmente a atenção. O iraniano, com 2,46 metros da altura faz parte da seleção paralímpica de voleibol, o que faz dele o atleta mais alto dos Jogos Paralímpicos e, ao mesmo tempo, o homem mais alto do seu país.

Mehrzad tem uma história de vida conturbada que, aliás, poderá dar um documentário a ser parcialmente filmado durante os Jogos, segundo o jornal “Record”.

O atleta sente uma enorme gratidão ao seu país e à modalidade que pratica, garantindo, aliás, que o voleibol lhe salvou a vida. "Antes de me juntar a esta modalidade, era uma pessoa muito isolada. No passado nunca imaginei que pudesse um dia ser atleta e defender as cores do meu país,” desabafa Mehrzad.

Mehrzad foi diagnosticado com acromegalia, uma doença que tem origem num excesso de hormona de crescimento. O atleta usa normalmente uma cadeira de rodas ou canadianas para se mover, resultado de uma fratura pélvica num acidente de bicicleta, aos 15 anos. A lesão fez com que a sua perna direita parasse de crescer, ficando alguns centímetros mais curta do que a esquerda.