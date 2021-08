Di María: “Se sair, Mbappé não vai encontrar uma equipa tão boa como o Paris Saint-Germain”

Kylian Mbappé continua a ser uma das estrelas maiores do Paris Saint-Germain. Mesmo que Lionel Messi tenha vindo “sugar” grande parte do brilho e se transforme, inevitavelmente, no centro das atenções, o jovem gaulês mantém o estatuto intacto.

Ainda assim, não é novidade que Mbappé tem o sonho de seguir as pisadas do seu ídolo, Cristiano Ronaldo, e ambiciona jogar pelo Real Madrid. O momento poderá estar cada vez mais próximo, uma vez que o francês de 22 anos termina o contrato com o PSG no fim desta época.

Outra das estrelas da equipa francesa e velho conhecido do futebol português, Angel Di María, mostra-se otimista quanto à permanência de Mbappé. Aos microfones da "ESPN" argentina, o antigo jogador do Benfica mostrou-se mesmo muito pouco preocupado com a possibilidade de o colega sair: “Acho que fica. É óbvio que todas as grandes equipas o querem, mas, com este plantel do PSG, não estou a vê-lo ir embora. (…) Não vai encontrar uma equipa tão boa como esta em lado nenhum”.