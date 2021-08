“Nem me deixaram conhecer o Mourinho”: a Roma quer vender Pastore e o argentino não está contente

Javier Pastore está de saída da Roma de José Mourinho. O médio argentino, de 32 anos, desabafa que o clube italiano não está a agir de forma correta com ele, impedindo-o de mostrar o que vale ao novo treinador e tentando vendê-lo de qualquer maneira.

“Nem me deixaram conhecer Mourinho, o clube quer vender-me. Não me deixam falar com o treinador ou treinar para mostrar as capacidades que tenho e saber se ele conta comigo ou não,” conta o médio ao programa “Tiempo de Juego”, da televisão argentina.

O antigo jogador do PSG admite ainda que não tem “nada concreto em termos de ofertas”. “Com a pandemia de Covid-19, as transferências estão mais complicadas, devido a problemas financeiros. Depois, eu não joguei nos últimos quatro meses devido a uma lesão,” explica Pastore, com alguma tristeza.