Lance da expulsão no Benfica - Arouca: especialistas dizem que faltou "bom senso"

Yaremchuk controlou mal a bola em situação de fora de jogo. A bandeirola levantou. A bola foi parar a Victor Braga, guarda-redes do Arouca e Manuel Mota, ao ver o lance terminar por ali, deu a lei da vantagem, não validado o impedimento assinalado pelo assistente.

Mas o lance, afinal, não tinha terminado ali. Iludido pela bandeirola levantada, Victor Braga adiantou a bola até ao local do fora de jogo, já fora da área. Yaremchuk fez-se ao lance, Braga fez faz e foi expulso. Aos 8 minutos do Benfica - Arouca, os visitantes ficavam com menos um.

De acordo com os vários especialistas de arbitragem dos jornais "Record" e "A Bola", faltou essencialmente bom senso da parte de Manuel Mota no lance, mas o árbitro não cometeu qualquer erro legal na expulsão do guarda-redes do Arouca.

Marco Ferreira, no "Record", diz que "faltou bom senso na expulsão mas a decisão tem suporte legal", explicando que o "árbitro não assinala" o fora de jogo aplicando a lei da vantagem. "O guarda-redes coloca a bola fora da área e impede, com a mão, uma clara oportunidade de golo. Livre e cartão vermelho bem exibido".

Já Jorge Faustino, também no "Record", fala em "lance infeliz para todos (arbitragem e guarda-redes) mas sem erro do árbitro que aplicou lei da vantagem num fora de jogo em que a bola ficou nas mãos de Victor Braga que se precipitou a largar a bola sem ter havido apito". O especialista diz que a expulsão depois da falta fora da área era "inevitável".

Duarte Gomes, no diário "A Bola", diz que sendo "teoricamente aceitável, a expulsão de Victor Braga foi a antítese do espírito subjacente às leis do jogo" e que o guarda-redes só infringiu a lei "por estar iludido devido à indicação gestual do árbitro" e por estar convencido que "Manuel Mota validara o fora de jogo". O antigo árbitro internacional diz também que "faltou bom senso" e que "a sensatez deve prevalecer em situações destas".