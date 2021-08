Aos 50 anos, Carlos Gamarra, ex-jogador do Benfica, vai dedicar-se às artes marciais: “Estou pronto para lutar”

Carlos Gamarra, antigo capitão da seleção paraguaia, defesa central que passeou classe pelos relvados mundiais – incluindo no Mundial 98, durante o qual não cometeu qualquer falta – anunciou que está prestes a abraçar um novo projeto. “Abraçar” não será a palavra certa.

Com 50 anos, o ex-futebolista que passou por Benfica, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Flamengo, Palmeiras ou o Olímpia, em entrevista ao canal paraguaio "GEN", afirmou que prepara a estreia nas artes marciais mistas, conhecidas pela sigla “MMA”. Gamarra fez a revelação no domingo, num evento de “CTF 4: Vencer ou Morrer”, em Assunção, no Paraguai.

Gamarra afirmou com confiança: "Estou a treinar e a praticar todos os dias. É um sonho que tenho. Estou pronto para lutar". O paraguaio pendurou as chuteiras em 2008. O seu último clube enquanto futebolista foi o Olímpia, do interior de S. Paulo, Brasil. Segue-se agora uma nova aventura num campo – bastante – diferente.