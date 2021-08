“Fiz o que tinha de fazer”. Piqué aceitou baixar o salário para que o Barça pudesse inscrever Éric García e Memphis Depay

Dizem os espanhóis que sempre que o Barcelona começa a Liga frente à Real Sociedad, vem à memória dos adeptos a estreia de Romário, em 1993, com um hat-trick. Muita coisa aconteceu ao longo das últimas décadas: veio Ronaldo, “o Fenómeno”, depois Ronaldinho, depois Messi. Não se fala de Figo. Em 2020, o mundo mudou e uniu-se em volta de uma pandemia. E em 2021, Messi deixou o Barcelona.

O astro argentino sempre brilhou mais do que os outros. Na verdade, Messi e Cristiano Ronaldo dominaram individualmente as últimas décadas do futebol mundial. Mas o futebol não se faz apenas de golos, fintas e lances de génio. Gerard Piqué, defesa central, é agora o capitão do Barça e um elemento sem menos importância no plantel catalão.

No tal jogo, frente à Real Sociedad, o Barcelona venceu por 4-2, sendo um dos golos precisamente de Piqué. Não será certamente com o número de golos marcados que o defesa central se vai destacar esta época. Até ver, o internacional espanhol destacou-se mais fora de campo do que na relva, ainda que a sua qualidade como jogador seja inquestionável. Ronald Koeman fez questão de o elogiar. O técnico holandês sabe que tem muito a agradecer ao central.

Até há poucos dias, o Barcelona tinha um problema complicado: duas das suas contratações para esta época, Éric García e Memphis Depay, estavam de fora dos inscritos na liga, devido à exigente política de fair-play financeiro em Espanha. Talvez o capitão seja o elemento de quem mais se espera o sacrifício, mais ainda se este já fizer parte da mobília, como é o caso de Piqué. No entanto, serão sempre vistas com orgulho atitudes como a do capitão do Barça.

Apesar de ter dito que fez “o que tinha de ser feito”, o facto de Piqué ter aceitado baixar o ordenado de forma a que os novos companheiros de equipa pudessem ser inscritos não pode e não será desvalorizado por nenhum adepto do clube. O resultado da atitude do defesa já pôde ser visto em campo, na excelente estreia de Depay, desejo antigo de Koeman.

Antes de tomar a atitude, Piqué admite que foi uma decisão tomada em “conselho de capitães”. “Falámos, os quatro capitães, e decidimos ajustar-nos às necessidades do clube,” explicou o defesa, continuando: “Leo não está, é preciso continuar. Talvez não tenhamos o mesmo talento mas estamos unidos”.

“O nosso jogo pode ser mais coletivo do que antes. Preferia ter Leo, um jogador que decide partidas,” afirmou Ronald Koeman, ciente de ter, em Piqué, um capitão que pode decidir temporadas.