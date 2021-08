Sérgio Conceição quer reforços e dirige a sua raiva a Luís Gonçalves, diretor do FC Porto

Primeiro foi Taremi a cometer um erro que levou Sérgio Conceição a pôr as mãos na cabeça. De seguida, uma perda de bola de Zaidu que mexeu com os nervos de Sérgio Conceição. Muito perto do fim do jogo, o golo do empate – que acabaria por ser anulado – do Famalicão deixou o treinador do FC Porto a fumegar, virado para o diretor para Luís Gonçalves, diretor portista e companheiro de banco de Conceição.

Há a versão oficial, divulgada pelo jornal “Record”, que diz que o técnico estava apenas a pressionar para que fossem ver o lance de golo do Famalicão, que daria o empate aos minhotos mas acabou anulado pelo VAR. No entanto, o próprio Sérgio Conceição acabou por dar a entender que o tema da conversa era mesmo a ausência de reforços para a defesa.

O treinador do FC Porto precisa de mais um defesa central e outro lateral esquerdo. “O meu problema não é do meio-campo para a frente, poderá ser algum ajustamento que tem de ser feito no setor defensivo," disse Conceição na entrevista pós-jogo.

Certo é que os portistas deixaram fugir o coreano Kim Min-Jae para o Fenerbahçe. Viña, lateral desejado pelo técnico, foi para a Roma de Mourinho. Segundo o “Record”, ambos os jogadores escaparam por questões financeiras. "Manafá faz a posição como outros podem fazer mas, obviamente, não é a sua posição. Temos um lateral esquerdo, que é o Zaidu, e estamos à procura de equilíbrio para podermos resolver a situação de uma forma interna,” contou Sérgio Conceição.

A crítica do treinador ao período em que o mercado continua aberto depois de iniciadas as competições não são novas. Conceição afirma: “Há sempre instabilidade nos jogadores, muitas notícias. É demasiado tempo de mercado aberto já com a equipa em competição e nota-se aqui ou acolá alguma intranquilidade".