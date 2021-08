Dário Essugo, um número seis com 16 anos. Rúben Amorim já conta com ele no plantel principal do Sporting

Rúben Amorim admite que tem um plano específico para o jogador de 16 anos. Essugo funcionará como terceiro “número seis” do Sporting, atrás de Palhinha e Ugarte. Ao mesmo tempo que se treina com a equipa principal, o jovem jogador deve atuar regularmente no Sporting B.

Desde março passado que Dário Essugo marca presença nos treinos do plantel dirigido por Rúben Amorim. O adolescente teve, nessa altura, a oportunidade de se estrear pelo Sporting A, pouco tempo após ter feito 16 anos.

Essugo, que jogou quase 90 minutos pelo Sporting B na passada sexta-feira, frente ao Real, na Liga 3, é uma das grandes promessas dos Leões e o treinador campeão nacional tem noção disso. De acordo com o jornal “Record”, Essugo tem já um estatuto muito diferente de outros médios, também jovens, como é o caso de Daniel Bragança, concorrente direto na luta pela afirmação no clube de Alvalade.