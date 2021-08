Naomi Osaka chorou numa conferência de imprensa, falou sobre a saúde mental e lembrou Roland Garros: “Era algo que precisava de ser feito”

Sobre o documentário da Netflix à volta da jovem prodígio do ténis mundial, a NPR (National Public Radio, dos EUA) disse: “Uma coisa óbvia depois de vermos “Naomi Osaka”, (..,) sobre a vida da cada vez mais tímida (pelo menos em relação à imprensa) campeã de ténis: Naomi Osaka preocupa-se. Muito.”

O que se vê e se ouve na viagem intimista, audaciosa, que a tenista aceitou fazer, são vários alertas para os problemas mentais que os seres humanos enfrentam, em particular os que se revelam atletas de alta competição, como é o caso da tenista japonesa, filha de mãe nipónica e pai haitiano.

O facto de ter origens mistas parece ser uma das causas da pressão que a estrela sente, nomeadamente por sentir que é um exemplo para as jovens que vivem na mesma situação.

Naomi Osaka sente-se cada vez menos à vontade no contacto com a comunicação social. De facto, após o documentário em que abriu o coração e que estreou a 16 de julho, falando abertamente sobre aquilo que a preocupava, a tenista tem-se fechado cada vez mais.

Em Roland Garros, no passado mês de maio, Osaka anunciou que não iria participar em conferências de imprensa para proteger a sua saúde mental. Após não comparecer perante os jornalistas após o encontro da 1.ª ronda, a organização chegou mesmo a multar a tenista em 15 mil dólares (pouco mais de 12 mil euros). Osaka acabaria por abandonar o evento e falhar Wimbledon para se afastar do ténis durante algum tempo. A atleta sofria de ansiedade e depressão.

No primeiro encontro com os jornalistas após a controversa decisão no Open de França, Naomi Osaka não aguentou e chorou. Isto depois ter sido questionada acerca da “forma de lidar com os media neste formato”.

Na segunda-feira, a sua conferência de imprensa sobre o Cincinatti Masters foi interrompida de forma abrupta com a jovem de 23 anos nitidamente incomodada. A tenista, conta a "BBC", foi questionada sobre o jogo de balança entre beneficiar de um perfil público que é engrandecido pela exposição mediática e o desconforto que sente nos momentos de contacto com os jornalistas. Respondeu, mas, nas perguntas que se seguiram, não conteve as lágrimas.

Tirou uns momentos para se recompor e acabaria por regressar e responder a mais perguntas. Pouco antes, Osaka tinha-se confessado orgulhosa da sua decisão em Paris. “Era algo que precisava de ser feito,” admitiu.

A consequência imediata do seu silêncio em Roland Garros foi uma multa e a ameaça de expulsão do Grand Slam. Ainda assim, Osaka mostra-se convicta de ter feito o que devia. Particularmente quando chegou aos Jogos Olímpicos e recebeu os parabéns de vários atletas: “Vieram ter comigo para me dizer que ficavam contentes por eu ter feito o que fiz”.