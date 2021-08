Nico, neto de Muhammad Ali, estreou-se como pugilista profissional com os calções do avô vestidos. Resultado: KO no primeiro assalto

Mikey Williams/Top Rank Inc

Nico Ali Walsh, neto do antigo campeão de pesos pesados e lenda incontornável do boxe Muhammad Ali, defrontou Jordan Weeks no seu primeiro combate como profissional. Não se sabe se foi o sangue que lhe corre nas veias ou o treino intensivo a impulsioná-lo para uma vitória categórica — KO técnico, no primeiro assalto.

A mãe de Nico, Rasheda Ali Walsh, é filha do lendário boxeur. O agora pugilista profissional tem 21 anos e combate como peso médio, tendo assinado contrato com a Top Rank Boxing, de Bob Arum, no passado mês de junho. O combate de estreia aconteceu em Oklahoma.

No corpo, para além de toda uma herança genética, Nico levou para o seu “baile de debutantes” os calções feitos de propósito para o seu mediático avô, nos anos 60. Weeks, o adversário, caiu no chão 1:49 depois do início e o árbitro deu por encerrado o combate.

“Obviamente, o meu avô… Tenho pensado muito nele. Tenho saudades dele. Tem sido uma viagem emocional,” declarou Nico à "ESPN". “Acho que eu e ele [Weeks] fizemos um bocadinho de história esta noite,” completou o pugilista de 21 anos.

Muhammad Ali morreu em junho de 2016. A sua fama ultrapassou as fronteiras da modalidade, sendo conhecido em todo o mundo e não apenas pelos adeptos do pugilismo. O jornal inglês “Daily Mail” refere a sua carreira de quebra-recordes, mas também a personalidade forte e o desportivismo que demonstrava e que fizeram dele uma das maiores figuras do século XX.