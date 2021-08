O carrossel dos rumores continua: Ronaldo foi oferecido por Jorge Mendes ao City? Ou é Ancelotti a tentar que o português regresse ao Real?

Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, terá oferecido o avançado da Juventus ao Manchester City, já este verão. O “Daily Mail” cita a imprensa italiana numa notícia que apanhou de surpresa meio mundo do futebol. Por um lado, sabe-se que Ronaldo está no último ano de contrato com o clube italiano, onde não é feliz; por outro, a ligação histórica do avançado aos grandes rivais do City, o Manchester United, levaria a pensar que o ingresso de CR7 no outro clube da cidade seria impossível.

Esta última questão não se coloca em Inglaterra como cá. Os adeptos de ambos os clubes lidam relativamente bem com essa situação, basta pensarmos que Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do United, chegou a jogar pelo City perto do fim da carreira e não perdeu o estatuto de lenda dos red devils.

Cristiano Ronaldo tem sido associado ao interesse de outros clubes, como o PSG ou o próprio Manchester United. Também o regresso ao Real Madrid tem sido mencionado como hipótese para o português.

Uma suposta ida para o City está relacionada com o impasse na contratação de Harry Kane, do Tottenham. Jorge Mendes aproveitou a oportunidade para promover a sua estrela, caso o negócio a envolver o capitão da seleção inglesa não se concretize.

O jornal italiano “Corriere dello Sport” adianta a possibilidade e anuncia o valor pedido por Jorge Mendes ao Manchester City: €29 milhões. A quantia surpreende, tendo em conta que, apesar da idade, o madeirense se mostra em grande forma e não deixa de ser um dos melhores jogadores do mundo.

De acordo com o “Daily Mail”, a proposta não impressionou os responsáveis do City, que continuam apostados em contratar Kane.

De Madrid, também se diz que Carlo Ancelotti estará a acenar a Cristiano Ronaldo e apesar do histórico um pouco problemático da sua relação com Florentino Pérez, a verdade é que foi no Real que o português viveu os seus maiores momentos futebolísticos.