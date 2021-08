“Foi um milagre. Sinto-me jogador novamente”. Raúl Jiménez voltou a jogar, nove meses depois de ter fraturado o crânio

Passados nove meses, Raúl sente-se “jogador novamente”. Depois de ter voltado a pisar o relvado num jogo da Premier League, o avançado do Wolves diz que nunca pensou acabar a carreira depois da grave fratura craniana que sofreu num lance disputado com David Luiz, do Arsenal, e que pôs o mexicano fora da competição. Aliviado, voltou a fazer aquilo de que gosta. “Sempre pensei que, após a minha recuperação, estaria de volta,” admite.

E está. Mas o fim da carreira de Raúl chegou a estar em cima da mesa, como o próprio admitiu à "BBC": “Houve hipótese de isso acontecer, mas eu estive sempre confiante de que iria voltar”. O antigo jogador do Benfica, de 30 anos, jogou os 90 minutos frente ao Leicester, não conseguindo contribuir com a sua especialidade, os golos, para evitar a derrota por 1-0.

Ainda assim, Jiménez foi o mais cumprimentado. Vários foram os jogadores do Leicester que lhe deram as boas-vindas depois de um susto tão grande.

Raúl Jiménez admitiu que os próprios médicos que o operaram lhe disseram que era “um milagre” estar ali. “O osso partiu e havia uma hemorragia no meu cérebro,” contou.

Numa altura em que o futebol acordou para o risco das lesões na cabeça, com várias organizações a admitirem a hipótese de haver uma relação entre os cabeceamentos contínuos e a demência, o avançado do Wolves sabe que vai ter de usar uma proteção especial, mas isso não será problema. O avançado mexicano diz que se sentiu “muito confortável” no jogo do fim de semana — "nunca pensei em terminar a carreira, havia essa hipótese, mas sempre me senti confiante de que iria voltar".

“Os médicos disseram-me que era uma proteção para prevenir alguma coisa. Neste momento, podia ser mais perigoso para mim do que para qualquer outro jogador. Sei que tenho de estar em sintonia com os médicos,” assumiu Jiménez.

Para o mexicano, o momento mais difícil aconteceu no final da época passada, quando já se sentia bem e apto para jogar, mas uma ressonância magnética mostrou que o seu crânio não ainda não estava em sintonia com essas sensações: "Sentes-te preparado, mas os exames mostram que não estava totalmente recuperado e foi difícil, porque pensas que estás pronto e não estás".