PSV vem à Luz jogar com o Benfica. E já que está cá, tenta levar Waldschmidt

O adversário do Benfica esta noite quer levar para os Países Baixos mais do que uma vitória em campo que lhe dê vantagem na última eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. De acordo com o jornal “Record”, a equipa liderada pelo alemão Roger Schmidt está interessada num dos dois germânicos do Benfica: Luca Waldschmidt.

Apesar de o avançado ter chegado há apenas um ano e ter dado boas indicações, o “Record” diz que os Encarnados estão disponíveis para negociar o jogador por 15 milhões de euros, precisamente o que o clube pagou ao Friburgo quando o contratou.

O objetivo do PSV será substituir Donyell Malen, que o clube vendeu recentemente ao Borussia Dortmund. O técnico da equipa que ficou em segundo lugar na classificação da última Eredivisie conhece bem o alemão de 25 anos e aprecia as suas qualidades. Jorge Jesus, pelo contrário, não vê em Waldschmidt um imprescindível, apostando ocasionalmente no jogador.

O “Record” refere também que Bruma, o português formado no Sporting que atua no PSV pode fazer a viagem em sentido contrário, ou seja, regressar a Portugal para representar o Benfica. Bruma mostra-se entusiasmado com a hipótese: “Ficaria feliz. Se houvesse uma oportunidade, gostava muito de voltar a Portugal. Para um grande, ainda melhor.” Diga-se que não é novo o interesse do Benfica no internacional português que, apesar das boas exibições, também não é imprescindível no clube de Eindhoven.