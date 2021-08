“Pode soar melodramático, mas quem, senão eu?” Van Gaal diz que se teria escolhido a si próprio como selecionador dos Países Baixos

“Acho que se eu fosse a Associação de Futebol dos Países Baixos, teria falado comigo. Quem mais poderia fazer este trabalho?” Modéstia à parte, as palavras são de Louis van Gaal, o novo selecionador neerlandês, que não hesita em escolher-se a si próprio para a difícil tarefa de consertar a máquina e torná-la mecânica novamente.

É engraçado, apesar de van Gaal estar provavelmente a ser sincero, mas não surpreende quem segue a carreira do antigo técnico do Barcelona, Manchester United ou Bayern de Munique. A humildade nunca foi o forte do técnico e as recentes declarações até podem soar a Mourinho, o que não é coincidência. O português foi adjunto de Van Gaal no Barcelona e tem a escola do treinador.

Louis van Gaal, que vivia no Algarve enquanto desfrutava da suposta reforma, quer vencer um Campeonato do Mundo com a sua seleção. Depois de duas oportunidades falhadas – entre 2000 e 2001 e de 2012 a 2014 – o treinador, de 70 anos, acredita que à terceira é que é e tenta transmitir essa ambição para os jogadores que orienta

Os jogos de qualificação para o Mundial do próximo ano recomeçam em setembro e Van Gaal vai fazendo trabalho psicológico. “Não estou a fazer isto por mim; estou a fazê-lo para ajudar o futebol dos Países Baixos,” assume o técnico. “Sempre fiz tudo para ajudar o futebol dos Países Baixos. Tenho muito a agradecer-lhe [à seleção], o estatuto que tenho como treinador devo-o a ela,” completa Van Gaal.

Sobre a confissão de se escolher a si próprio se estivesse no lugar da federação, o técnico acrescentou uma explicação: “Pode soar um pouco melodramático, mas penso que a experiência é muito importante neste momento porque não temos tempo”. De facto, a van Gaal não falta experiência e, depois de um Euro 2020 jogado em 2021, o Mundial do Qatar, ele próprio uma inovação – entre outros fatores, o facto de ser disputado no inverno europeu – está quase aí.