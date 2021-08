Sporting segue para a FIFA e TAS com caso João Mário (e com um precedente a dar-lhe força)

O Sporting não gostou que João Mário fosse parar aos rivais da segunda circular mas, aparentemente, gostou ainda menos da forma como o médio chegou à Luz. A controversa cláusula antirrival foi ignorada e o Inter de Milão, com quem João Mário tinha contrato, depois de ter rejeitado uma proposta dos leões no valor de cinco milhões de euros, concordou com a rescisão do médio, o que o levou para a Luz a custo zero.

De acordo com o “Record”, a decisão de levar o caso aos tribunais e às organizações internacionais foi tomada logo após a apresentação do jogador pelo Benfica. O Sporting está a preparar o processo que irá apresentar à FIFA e ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS). O clube de Alvalade pede uma indemnização de 30 milhões da parte do Inter de Milão.

Os dirigentes leoninos estão desconfiados do modelo de negócio que levou o médio para a Luz. O Sporting considera que foi uma forma de contornar o direito de preferência que os leões mantinham sobre o jogador e pede a intervenção da justiça.

De acordo com o “Record”, uma decisão da FIFA relativa a um outro caso deu força à iniciativa do Sporting. Trata-se de um conflito entre o Osasuna e o Torino a envolver a transferência de Alex Berenguer para o Athletic Bilbao, há cerca de um ano, e que está relacionado com a cláusula antirrival. A mais alta instância futebolística condenou o clube italiano a pagar 1,5 milhões de euros aos espanhóis.