Antigo jogador do Tottenham chama "Ferrero Rocher" ao Paços de Ferreira e critica postura dos Spurs na derrota em Portugal

O antigo médio do Tottenham, Jamie O’Hara, usou os microfones da “TalkSPORT” e as redes sociais para, de forma arrogante, criticar a sua antiga equipa e chamar “Ferrero Rocher” ao Paços de Ferreira. O conjunto português tem um plantel infinitamente mais barato do que os Spurs mas isso não se viu em campo. Na Mata Real, os pacenses venceram o poderio inglês por 1-0 e partem em vantagem para a segunda mão. Quem ficou mal na fotografia foi Nuno Espírito Santo, a quem as coisas não têm corrido bem no início da época.

A imprensa inglesa considerou a derrota do Tottenham “embaraçosa”. O Paços de Ferreira e o seu “herói”, Lucas Silva, que marcou o único golo do jogo aos 30 minutos, partem em vantagem numa eliminatória muito longe de estar ganha. O’Hara acrescentou à tentativa de piada com o nome do clube português: “Fomos batidos por um chocolate. Mas eu não podia estar menos preocupado”. O comentador desvalorizou a Liga Conferência e deixou no ar a pergunta: “Quem é que quer saber disso, de qualquer forma?”.

Caso não vençam a segunda mão da eliminatória, na próxima quinta-feira, em Londres, os comandados de Nuno Espírito Santo ficam de fora das competições europeias. O treinador português não se mostrou arrependido de ter selecionado jogadores menos utilizados, com Harry Kane a continuar de fora das convocatórias. “O objetivo era dar minutos aos jogadores e aumentar os níveis físicos. Obviamente, as coisas demoram o seu tempo. Mas eu tomaria a mesma decisão, precisamos de todos os jogadores,” disse Espírito Santo na conferência de imprensa após o jogo.