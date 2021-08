Mourinho estreou-se com vitória na Roma e deixou recado: “As namoradas não vão ficar satisfeitas, vamos chegar tarde. Acabaram as férias”

A Roma de José Mourinho começou de forma positiva a participação no play-off da Liga Conferência. A vitória pode ter sido magra (2-1), mas aconteceu em casa do adversário e no primeiro jogo oficial da época.

Após o jogo, José Mourinho falou à "Sky Sports" sobre o jogo, elogiou a competência do Trabzonspor, enalteceu a prestação dos jogadores da Roma e dedicou uma espécie de “bofetada” a Jamie Redknapp, o antigo jogador inglês que criticou o facto de o português vulgarmente dizer mal dos futebolistas que estão ao seu serviço.

“Todos pensaram que seria um jogo fácil, mas, como puderam ver, não foi assim. Estamos a defrontar uma boa equipa, com experiência e qualidade,” disse Mourinho, antes de avaliar a exibição dos seus jogadores: “Vi uma Roma equilibrada, muito sólida. Sofremos um pouco na segunda parte do ponto de vista físico, mas fomos uma equipa”.

Mourinho não foi o único português a estrear-se pela Roma. O guarda-redes da seleção portuguesa, Rui Patrício, foi o escolhido para proteger a baliza do clube italiano. O técnico referiu-se ao antigo jogador do Sporting, mas apenas para o incluir na equipa que, para Mourinho, “esteve toda bem”. “Todos contribuíram e fizeram a sua parte,” disse o treinador.

Apesar de estar visivelmente satisfeito, o treinador português lembrou que, no próximo fim de semana, há jogo com a Fiorentina. Será o arranque da Série A, a sempre difícil liga italiana, que Mourinho conhece bem. Sobre isso, o treinador brincou. "As namoradas e as mulheres deles podem não estar satisfeitas, mas vamos chegar tarde e temos de recuperar. As férias acabaram-se," lembrou.