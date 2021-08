Wendell: Benfica terá oferecido um salário 60% superior mas o jogador acabou por assinar pelo FC Porto

O jogador brasileiro Wendell, reforço do FC Porto, era pretendido pelo Benfica, que não gostou nada de ver o futebolista desviado para o Dragão. De acordo com o "Record", Wendell, que assinou até 2025 com o FC Porto, terá recusado a proposta da Luz, que incluía um salário 60% superior ao que o clube nortenho lhe tinha proposto, preferindo o clube presidido por Pinto da Costa.

De acordo com o diário desportivo, o Benfica não ficou nada contente com o desfecho do negócio. Na Luz, diz-se que o jogador foi inicialmente identificado pelos encarnados e que o FC Porto só pôde contratar Wendell devido à pressão feita Sérgio Conceição, logo após o jogo em Famalicão.

O mesmo jornal noticia um contacto entre o Benfica e o jogador, feito na quarta-feira, com o objetivo de perceber em que pé estavam as negociações com os rivais. O empresário Federico Pastorello ter-se-á envolvido numa alegada tentativa de desviar o jogador para a Luz quando o brasileiro já se encontrava na cidade do Porto. O agente assumiu que estava a agir em nome do Benfica e ofereceu a Wendell um salário muito superior e um prémio de assinatura de um milhão de euros. Apesar disso, o futebolista acabou mesmo por assinar com o FC Porto.