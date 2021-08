Com tantos golos como Romário no Brasileirão, Fred continua com o pé afinado: o maior artilheiro de sempre já só está a 36 golos

Embora tenha passado mais de quatro anos em França, Fred continua a marcar golos como quem quer ficar na mais bela história do futebol brasileiro. Aos 37 anos, e depois do penálti ao Atlético Mineiro, o avançado alcançou os 154 golos no Brasileirão.

Ou seja, o ex-avançado do Lyon, atualmente no Fluminense, superou a marca de Edmundo (153) e igualou uma das maiores lendas do futebol daquele país, Romário, conta o “Globo Esporte”.

Cada vez com menos dores de pescoço por olhar para cima, Fred só tem mais um nome na lista, quem sabe um incentivo para o manter focado e animado para jogar este desporto. Trata-se de Roberto Dinamite, que teve apenas uma breve passagem pelo Barcelona, em 1980, depois de tantos e tantos golos pelo Vasco da Gama.

A aventura na Catalunha não correu nada bem, por isso Dinamite, com um nome injusto para os que querem rivalizar com ele no lero-lero de artilheiros, regressou ao Vasco e continuou a meter bolas na baliza como quem entrega cartas nas caixas de correio. No ofício do golo, no Brasil, até ver é insuperável. Fred está agora a 36 golos do maior bomber do futebol brasileiro.

Michel Piquemal

Contas feitas, Roberto Dinamite (1971-1992), Romário (1985-2007) e Fred (2004-2021) estão no pódio. Seguem-se Edmundo (153 golos entre 1992 e 2008), Zico (135 golos entre 1971 e 1989) e Túlio, o tal que era uma maravilha, com 129 golos entre 1988 e 2005.

Os últimos quatro lugares do Top-10 estão entregues a Serginho Chulapa (127 golos entre 1974 e 1990), que passou pelo Marítimo em meados da década de 1980, Washington (126 golos entre 1999 e 2010), Dario (113 golos entre 1971 e 1985) e Paulo Baier (108 golos entre 1997 e 2014)

Também no Fluminense, clube a que regressou em maio de 2020, Fred tem feito história. É já o segundo melhor marcador da história do clube do Rio de Janeiro, com 193 golos, só atrás de Waldo (319), escreve ainda o “Globo Esporte”.

Se falarmos na Copa do Brasil, Fred está somente a um golo de Romário (36), lá está, uma das lendas maiores deste país. Pegando na Libertadores, Fred é o futebolista que, a par de Thiago Neves, mais vezes disputou o torneio pelo Fluminense. Nesses 28 jogos, marcou 25 golos, o que o tornou no segundo melhor marcador brasileiro da Libertadores, empatado com Palhinha e só atrás de Luizão (29).