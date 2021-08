Depois de Piqué, é a vez de Jordi Alba aceitar redução salarial no Barcelona. Busquets e Sergi Roberto são os próximos

Quando o Barcelona perdeu Lionel Messi, o clube ainda não tinha o desafogo financeiro suficiente para inscrever os reforços. Foi aí que entrou em cena Gerard Piqué, que negociou um corte salarial, permitindo assim a inscrição de Memphis Depay, Eric García e Rey Manaj na liga espanhola de futebol. Agora foi a vez de Jordi Alba.

Piqué já havia dito: os outros capitães, Alba, Busquets e Sergi Roberto, seguiriam as suas pisadas. Esta terça-feira foi anunciado que o lateral esquerdo, de 32 anos e com contrato até 2024, aceitou reduzir a remuneração.

De acordo com o “Mundo Deportivo” e o “El Mundo”, trata-se de um corte de 25% do salário para esta temporada. Os salários até 2024 também vão sofrer cortes ou conhecer outras modalidades.

Depois da primeira jornada do Barça, na vitória contra a Real Sociedad, Jordi Alba fez questão de falar aos jornalistas sobre a situação. “A minha predisposição sempre foi ajudar o clube e gosto do Barça. Ninguém tem de duvidar de mim”, disse, informando que ninguém até à data lhe havia proposto uma redução salarial. “Ninguém no clube me disse nada nesse sentido até há umas semanas”, disse então.

Segundo a imprensa espanhola, Sergio Busquets, com contrato até 2024, e Sergi Roberto serão os próximos a aceitar o emagrecimento do salário. A situação de Sergio Agüero, por exemplo, ainda está por resolver, já que o argentino, lesionado atualmente, ainda não foi inscrito.

O clube, que ainda tenta colocar Pjanic (no radar da Fiorentina) e Umtiti, estará a tentar também negociar novos contratos mais austeros com Antoine Griezmann e Coutinho.

O clube catalão, numa situação económica preocupante, já conseguiu reduzir a carga salarial com as transferências de Jean-Clair Todibo (Nice), Junior Firpo (Leeds), Carles Aleñá (Getafe) e Konrad de la Fuente (Marselha). Francisco Trincão foi emprestado ao Wolverhampton.