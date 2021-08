Cristiano Ronaldo a um passo do Manchester City. Só faltará acordo entre ingleses e a Juventus

A vontade de Cristiano Ronaldo é deixar Turim e o Manchester City poderá ser o destino. Tanto a “Gazzetta dello Sport” como o “Tuttosport”, os principais jornais desportivos italianos, dizem que o divórcio entre o jogador português e a Juventus é efetivo, mas o clube transalpino quer algo entre os €25 e os €30 milhões, que possam amortizar o brutal investimento feito no jogador em 2018, embora a “Gazzetta dello Sport” diga esta sexta-feira que uma rescisão de contrato não é algo completamente descartado pela Juventus.

A proposta do Manchester City, com quem o jogador de 36 anos já terá acordo verbal para um contrato de dois anos, ainda não chegou, mas o “Tuttosport” diz que deverá bater à porta dos responsáveis do clube de Turim ainda esta sexta-feira e só será rejeitada caso seja muito baixa.

Cristiano Ronaldo está no último ano de um contrato com a Juventus que lhe dá mais de €30 milhões em salários por ano. De acordo com o “The Guardian”, em Manchester irá receber cerca de metade. O mercado de transferências fecha já na terça-feira.

Caso se confirme a transferência do capitão da seleção nacional, será um regresso a Inglaterra, um regresso a Manchester, mas não ao United onde explodiu para o futebol mundial.