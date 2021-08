Mbappé está perto e Real Madrid até já prepara festa de apresentação do francês

A transferência de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid parece por esta altura encaminhada, com a equipa espanhola a oferecer 170 milhões de euros + 10 milhões em objetivos, algo que, diz o jornal “Marca”, os parisienses terão aceitado depois de recusarem uma primeira proposta de 160 milhões.

De acordo com o diário, o Real Madrid está tão seguro da chegada de Mbappé que até já prepara a apresentação do avançado, que deverá ser confirmado, diz a “Marca”, o mais tardar na próxima segunda-feira. A primeira opção seria num espaço aberto em Valdebebas, onde o clube tem o seu centro de estágio. Tal aconteceria na quinta-feira, dia 9, ou no dia seguinte, depois do francês regressar da seleção.

Outra hipótese é apresentar Mbappé dia 11, no sábado, antes do jogo com o Celta de Vigo para a liga espanhola, um jogo que já se vai disputar no Santiago Bernabéu, que nos últimos meses esteve em obras de requalificação. O encontro já terá público, embora nunca com a lotação completa.