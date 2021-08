"Não foram oito dias, não foram oito meses, né? Foram oito anos": Thiago Silva está triste com o PSG por causa de Sergio Ramos e não só

Thiago Silva ganhou tudo e mais alguma coisa. Atualmente, com 36 anos, está na segunda temporada no Chelsea e no ano passado até levantou o troféu da Liga dos Campeões, mas há amores que não se esquecem e ele não olvida como saiu do PSG, um clube que não lhe ofereceu nenhuma proposta para continuar.

Em entrevista à ESPN Brasil, o defesa brasileiro admite que lhe custou ver ser oferecido um contrato de dois anos a Sergio Ramos quando o ex-central do Real Madrid tinha a mesma idade que ele quando abandonou Paris.

“Nada contra o Sergio Ramos, mas o Sergio, no momento que lhe ofereceram dois anos de contrato, ele tinha a mesma idade que eu tinha no ano passado. Então, isso deixou-me realmente triste. Ainda não conversei disso com ninguém ainda, mas deixou-me realmente triste, porque parece que eu não tinha feito nada pelo clube. Por não ser oferecido nada”, reconheceu.

Aurelien Meunier - PSG

Thiago Silva lamenta ainda não ter sido oferecida qualquer proposta, nem que fosse a ganhar muito menos. “Ah, Thiago, tem aqui o mínimo. Tem cinco euros para você por mês. Você aceita? Não teve isso”, desabafa, negando a ideia que passou para os adeptos de que quereria manter o salário que tinha. “Sabe que eu ganho menos da metade, sabe?”, questionou o jornalista.

Finalmente, o central que chegou a passar pelo FC Porto B, antes de rumar ao Dínamo Moscovo, queixou-se da falta de “sensibilidade” por parte do clube, por não ter havido nenhuma despedida digna.

“Embora estivesse já com a pandemia, acho que poderia ter sido feito uma coisa. Porque não foram oito dias, não foram oito meses, né? Foram oito anos de muita vitória, de muito trabalho para poder mudar e colocar o Paris no patamar que está hoje. Claro que eu não fiz isso tudo sozinho, mas tive uma grande parcela de contribuição”, explica.