A mensagem misteriosa de Mbappé que está a deixar os adeptos do Real Madrid nervosos

Faltam dois dias, mais coisa menos coisa, para que o mercado de verão de transferências feche as portas para as voltar a abrir apenas no frio do inverno. O jornal desportivo espanhol “Marca”, referindo-se à La Liga, lembra que há ainda muitos lugares por preencher e “muitos plantéis por reforçar”. O caso particular da contratação de Mbappé pelo Real Madrid é o que mais corações faz bater, quanto mais não seja dos que seguem a “religião” merengue.

Para os mesmos aficionados, no domingo os holofotes da Ligue 1 estiveram apontados para o jovem prodígio francês, ainda que para o mundo tivesse sido a noite do Rei Leo. A questão era saber se Mbappé jogaria de início pelo PSG ou se ficaria na bancada a bater palmas como qualquer ex-jogador faz. Só que o francês ainda veste a camisola vermelha e azul e, como tal, pode jogar pelo PSG e seria um desperdício não o fazer desde o primeiro minuto de jogo. Mbappé foi portanto titular mas não se ficou por aí. O avançado marcou os dois golos da vitória do PSG sobre o Reims e celebrou efusivamente, embora “não como se tivessem sido os últimos no clube parisiense”, diz o diário desportivo espanhol.

Como profissional, Mbappé revela uma maturidade para lá da tenra idade, o que justifica os golos e os festejos. Só que nas redes sociais pouca gente mantém a compostura, digamos, da idade adulta. Depois do jogo, o internacional francês publicou uma fotografia do jogo frente ao Reims e uma legenda que franze os sobrolhos aos adeptos do Real Madrid: “Noite perfeita”.

A expressão deixa os adeptos com dúvidas em relação ao que Mbappé queria dizer: terá sido uma despedida em grande ou apenas mais uma "noite perfeita" ao serviço do PSG e que venha o Clermont, no próximo domingo? Entre parisienses e madrilenos, fãs e fanáticos, a publicação teve quatro milhões de aprovações. A ver vamos se alguns dos apreciadores do “post” se vão arrepender do voto nos próximos dias.