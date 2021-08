Matheus Nunes não vai à seleção do Brasil para evitar quarentena, diz o Sporting. Portugal à espreita

Matheus Nunes tem revelado um potencial acima da média. Quando o selecionador brasileiro Tite lhe ligou para desejar um feliz 23.º aniversário e aproveitou para o convocar para a equipa nacional do Brasil, o médio do Sporting ficou extasiado. Dificilmente um jogador brasileiro pode receber melhor notícia. Depois chegou o balde de água gelada, com o Sporting a não permitir que Nunes se juntasse aos privilegiados que vestem a camisola amarela.

Aparentemente, há uma questão técnica relacionada com as políticas de ambos os países que disputam a nacionalidade de Matheus. O pedido dos leões foi aceite pela CBF. De acordo com o "Record", o clube de Alvalade argumentou que a viagem para o Brasil implicaria, no regresso a Lisboa, um período de quarentena que o ausentaria de jogos importantes, incluindo o clássico Sporting – FC Porto. Em grande parte, a situação é motivada pelo facto de Matheus Nunes não ter a vacinação completa.

E depois, há questões extra-pandemia que poderão desviar o jovem luso-brasileiro da rota inicialmente prevista. Diz ainda o diário desportivo que Fernando Santos também telefonou ao jogador do Sporting e não foi apenas para lhe dar os parabéns. O médio poderá, desde que não represente a seleção principal do Brasil, enveredar pelo vermelho e verde da equipa portuguesa. Depois de Scolari, com Deco, Pepe e Liedson, parece vir aí um novo capítulo na pouco consensual chamada de jogadores naturalizados à equipa das quinas. Santos já chamou Dyego Sousa – com poucos resultados, diga-se – e acaba de convocar Otávio, do FC Porto.

Apesar de ter nascido no Brasil, Matheus Nunes veio para Portugal com apenas 13 anos.