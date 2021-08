Fantasmas da bola: 149 futebolistas vítimas de tráfico humano. SEF investiga 43 arguidos

O “Jornal de Notícias” refere que o SEF está a investigar 37 processos, a envolver 149 futebolistas. As vítimas são atletas em busca de uma carreira na Europa e que provêm de países como a Argentina, o Brasil, a Colômbia ou a Nigéria. De acordo com a notícia, os desportistas são atraídos por falsos agentes desportivos.

Até ao momento, existem 43 arguidos. De acordo com o “JN” são, acima de tudo, dirigentes de clubes. A lista de crimes inclui tráfico humano, falsificação de documentos, ajuda à imigração ilegal e burla.

Ao jornal sediado no Porto, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), explicou a mecânica do processo, denunciado publicamente por ele: “O jogador é seduzido com uma proposta de trabalho e, quando chega, vê-se dominado, privado do salário prometido e a viver em condições indignas, apesar de treinar e jogar ao fim de semana”.

Evangelista refere que existem muitos casos em que é retirado o passaporte às vítimas e “limitado o contacto com familiares”. O objetivo é “dar a aparência de que está tudo bem”. O sindicalista garante que está a acompanhar o caso e que já assegurou “estadia e alimentação” e pagou “muitos voos de regresso” às vítimas.

Joaquim Evangelista assegura que o Governo está por dentro do caso e tem mostrado preocupação relativamente às vítimas. Aliás, o SJPF tem tido reuniões, não só com a secretaria de Estado da Juventude e Desporto como com o ministério dos Negócios Estrangeiros. "Queremos definir melhores procedimentos e propor medidas que ajudem a combater estes ilícitos, a punir quem os promove e a proteger as vítimas, dando-lhes assistência enquanto permanecem no país," diz o líder sindical.