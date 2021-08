Na Catalunha dizem que o Atlético de Madrid considera emprestar João Félix ao Barcelona

De acordo com a emissora catalã, citada pelo jornal “A Bola”, o Barcelona pediu João Félix emprestado ao Atlético de Madrid. O acordo seria válido até ao fim da presente temporada. O campeão espanhol não rejeitou a proposta, preferindo adiar a resposta para o dia de hoje, data de encerramento do mercado de verão.

A possível mudança de Félix para a Catalunha não é novidade. A novela dura há meses e costuma ter Antoine Griezmann como "guest star". No entanto, pelo que se conhece até agora, desta vez o protagonista é mesmo o jogador formado no Benfica.

Félix está neste momento mais virado para a recuperação da lesão grave que sofreu no tornozelo e que fez com que ainda não tenha sido utilizado esta época. De acordo com o jornal português, Ronald Koeman – numa gestão difícil depois da entrada em funções da atual direção do Barça – quer um avançado goleador. Lembre-se que o clube perdeu o seu “menino bonito”, um dos melhores jogadores do mundo, com 20 anos de casa – obviamente Messi – e tem Aguero lesionado.

Não tendo, até agora, mostrado dotes de goleador na La Liga, João Félix, de 21 anos, é um avançado de qualidade que poderia projetar-se no Barcelona. Muitos defendem que a estratégia defensiva de Simeone no Atlético prejudica o jogo do português e que este seria muito mais eficaz num clube de futebol “alegre” como o Barça.