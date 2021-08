Seferovic já disse ao Benfica que não quer ir para a Sampdoria, para o Nantes ou para o Bordéus

O jornal “A Bola” diz que os italianos da Sampdoria propuseram ao Benfica e a Seferovic um empréstimo. Também o Nantes e o Bordéus procuraram saber mais sobre a situação do jogador suíço. A resposta do avançado às três propostas foi “não”.

Em relação ao clube de Génova, a proposta mais concreta recebida até agora, o avançado de 29 anos não ficou impressionado. Segundo a cadeia Sky Sports de Itália, o empresário do internacional suíço esteve ontem reunido com o presidente da Sampdoria, em Milão. Seferovic entende que a ida do Benfica para o clube italiano é uma espécie de “despromoção”. A Série A não é desconhecida do suíço, que jogou no Lecce, na Fiorentina e no Novara.

Para Haris Seferovic, a Sampdoria significaria a ausência da Liga dos Campeões e a pouco atrativa luta pela manutenção na principal divisão do futebol italiano. Em janeiro de 2021, Seferovic já tinha dado uma nega ao WBA, da Premier League, e que acabou por ser despromovido com pouca surpresa.

Apesar das constantes referências de Jorge Jesus ao excesso de avançados no plantel benfiquista, a verdade é que, confirmando-se a saída do suíço e depois de Carlos Vinícius ter ido para o PSV, o jornal “A Bola” refere que o Benfica terá necessidade de voltar ao mercado, que encerra para férias esta terça-feira.