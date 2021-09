Lazio perdeu a hipótese de contratar jogador ao Eintracht porque se enganou no e-mail

A situação insólita envolveu os italianos da Lazio e os alemães do Eintracht Frankfurt, clubes profissionais e com alguma história no futebol dos respetivos países. Do Eintracht pouco haverá a dizer, a não ser que tinha um jogador pretendido pelos romanos e pelo seu técnico, Maurizio Sarri.

O sérvio Filip Kostic poderia neste momento estar a treinar-se com o equipamento do clube por onde passaram, enquanto jogadores, Sérgio Conceição, Fernando Couto ou o excêntrico génio inglês Paul Gascoigne. A Lazio fez tudo bem no início, entrando em contacto com a equipa alemã para mostrar interesse no jogador. O Eintracht, como bom clube de cultura germânica, pediu que a proposta fosse formalizada por e-mail.

Foi esse o momento-chave do negócio. Não porque a Lazio tenha oferecido pouco, não porque o jogador se tenha recusado a mudar de ares mas sim porque… os italianos se enganaram no endereço de correio eletrónico.

Foi o próprio diretor desportivo da Lazio, Igli Tare, quem contou ao jornal alemão “Bild” o que aconteceu: "Informei Markus Krösche, diretor desportivo do Eintracht, de que gostaríamos de contar com Kostic. Ele pediu-nos para fazer a oferta por escrito, e assim fizemos, por e-mail”.

Do lado de lá da linha imaginária, os alemães juraram a pés juntos que nunca tinham recebido o dito e-mail. Aparentemente, a Lazio tinha o endereço errado e, portanto, a proposta nunca chegou ao seu destino.

A quem chegou, não se sabe, mas deverá ter ido ter à caixa de entrada de alguém. Qualquer amador da informática sabe que um e-mail enviado para um endereço que não exista é, normalmente, devolvido. Ou seja, à partida, o endereço existe, só não é o do Eintracht.

O “Bild”, conhecido pelas suas especulações com tendência para o espetáculo, põe a controversa hipótese de o “erro” ter sido propositado, uma vez que os valores propostos não seriam atrativos.