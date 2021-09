Para segurar Mbappé, o PSG ofereceu 45 milhões de euros limpos por época. O francês não aceitou renovar

O jornal francês “Le Parisien” diz que Kylian Mbappé deu mais uma nega ao PSG e está mesmo determinado em seguir o seu caminho, que deverá ser a estrada para Madrid. O milionário clube gaulês colocou em cima da mesa uma proposta choruda: 45 milhões de euros limpos, por época, para o avançado de 22 anos continuar de azul e vermelho. E ainda: um bónus do outro mundo por colocar o seu nome num novo contrato. Num plantel que inclui Messi e Neymar, o jovem campeão do mundo iria tornar-se o futebolista mais bem pago do conjunto.

A nega de Mbappé significa que, a partir do próximo mês de janeiro, o jogador será livre para negociar com qualquer clube embora, à partida, o destino seja o Real Madrid.

O Paris Saint-Germain pagou 180 milhões de euros ao Mónaco pela contratação do prodígio Mbappé. De acordo com o jornal francês, várias propostas terão sido feitas, nomeadamente pelo Real Madrid, que terá ido até aos 200 milhões para ter o jovem no seu plantel. Ainda assim, o PSG mostrou-se inflexível e poderá ver brevemente o avançado deixar o clube a custo zero.