Também há "mercado dos pequeninos": FC Porto e Sporting trocam jogadores da formação e dragões contratam primo de Nani ao Leicester

Não só de gente – mais ou menos – adulta vive a Liga Portugal. Cada vez mais os clubes apostam na contratação de jovens jogadores que poderão, na pior das hipóteses, render algum dinheiro no futuro. Apesar da tenra idade, bastou uma época a Nuno Mendes para deixar definitivamente o “berço” e já ninguém o vê como uma promessa, basta considerar a transferência para o PSG, onde vai jogar ao lado de Messi, Neymar e Mbappé.

Do outro lado do canal da Mancha e rumo à academia do Olival, em Vila Nova de Gaia, chega Sidnei Tavares, médio português de 19 anos, com toda a formação feita no Leicester. O primo de Nani regressa à pátria depois de ter terminado o vínculo que o ligava ao clube inglês.

Nos negócios internos, o destaque vai para a troca de jogadores entre dragões e leões. Rodrigo Fernandes, de 20 anos, médio que pode atuar como defesa, vai deixar o clube de sempre, o Sporting, e mudar-se para o Norte de Portugal. O jogador chegou a ter oportunidade de atuar na equipa principal há dois anos, com Silas ao comando do Sporting.

É bem possível que Fernandes se cruze na A1 com Marco Cruz, médio de 17 anos da formação do FC Porto e que irá para Alcochete enquadrado no mesmo negócio. O esquerdino pode atuar como médio ou como lateral.

Ambas as promessas – a situação de Sidnei é uma incógnita – deverão ir diretamente para as respetivas equipas B, onde irão evoluir e tentar chamar a atenção de Rúben Amorim e Sérgio Conceição.