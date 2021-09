Ex-jogadores da Juventus criticam Ronaldo: “Devia ter saído de forma diferente, não ir embora no avião particular enquanto Allegri falava"

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus deixou um amargo de boca em alguns adeptos da equipa italiana. Da parte do clube houve uma despedida emocionada, numa carta muito elogiosa para o português, para os seus feitos e recordes e do profissionalismo de Ronaldo ninguém parece ter dúvidas. Mas esperavam uma despedida mais airosa.

O “Tuttosport” ouviu dois antigos jogadores da equipa de Turim, Sergio Brio e Alessio Tacchinardi e ambos acreditam que a Juventus merecia mais de Cristiano.

“A Juventus merece mais respeito. Não esperava que Cristiano Ronaldo ignorasse assim o clube, não foi simpático da parte dele”, disse Brio ao diário desportivo italiano. O central, que defendeu a camisola do clube italiano durante mais de 15 anos, sublinhou que o capitão da seleção nacional “continua a ser um grande jogador e um grande profissional”, mas que a despedida “poderia ter acontecido de outra forma e com outras palavras”.

O pensamento de Tacchinardi não é muito distinto. “Devia ter saído de forma diferente, não ir embora no seu avião particular enquanto o Allegri falava sobre o jogo do dia seguinte”, atirou o médio, que esperava de Cristiano “uma conferência de imprensa para se despedir dos adeptos”.

Tacchinardi criticou ainda o timing da decisão de Cristiano Ronaldo que, diz, “colocou a estratégia de mercado da Juventus em sérias dificuldades”, por ter acontecido tão perto do encerramento da janela de transferências.

“Substituir uma máquina de golos como o Cristiano é impossível”, lembrou o antigo internacional italiano.