Futebolistas de fato e gravata e dinheiro no bolso: Casillas e Piqué são dois dos empresários espanhóis mais criativos, diz a "Forbes"

A revista “Forbes” publicou uma das suas habituais listas e, desta vez, ficámos a saber que, entre os 100 espanhóis mas criativos no que diz respeito a negócios, está um defesa central no ativo – Piqué, do Barcelona – e um ex-guarda-redes que diz muito a Portugal e principalmente ao FC Porto. Falamos de Casillas.

De acordo com o artigo da revista, citado pelo jornal “Marca”, a covid-19 veio alterar muitos paradigmas e a modalidade “ganhar dinheiro” não é exceção. Tanto Piqué como Casillas, apesar de não serem extremos, bem pelo contrário, “movimentaram-se com rapidez” na busca de soluções para a pandemia.

Começando por Piqué, defesa central do Barcelona, histórico do clube catalão, fundou em 2017 a Kosmos Holding, empresa que se ocupa principalmente de eventos desportivos. O ano passado, Piqué apresentou uma nova Taça Davis, organizada pela sua empresa.

Além disso, o internacional espanhol que defende a independência da Catalunha comprou os direitos de transmissão da Série A em Espanha. Piqué esteve envolvido na difusão da estreia de Messi pelo PSG, através do seu canal de Twitch. Mais surpreendente, embora menos vistoso, é o facto de Piqué ser presidente do FC Andorra.

Já Iker Casillas aparece na lista devido à sua ligação a uma empresa chamada “Kognia Sports Intelligence”. Esta desenvolveu um software de inteligência artificial cujo principal objetivo é analisar jogos de futebol do ponto de vista tático e de forma totalmente automatizada. O antigo internacional português Paulo Sousa é um dos clientes.

Neste momento, o antigo guardião portista detém quatro sociedades que movimentam à volta de 20 milhões de euros por ano. Entre elas, estão a Ikerca S.L., criada em 2000, ou a Casillas World S.L., de 2015. Além disso, Casillas investe – como muitos outros futebolistas ou ex-praticantes da modalidade – no ramo imobiliário.