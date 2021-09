Waldschmidt e a saída do Benfica: "Queria voltar à Alemanha e à Bundesliga. Não foi nada fácil em Portugal"

Luca Waldschmidt saiu do Benfica discretamente, depois de uma época de altos e baixos. Jesus até lhe deu as oportunidades que poucas vezes concede a jogadores sobre os quais tem dúvidas – raramente as tem. O alemão foi-se embora poucos dias antes do fecho do mercado e pouco ou nada se disse sobre isso.

À “Kicker”, o avançado deu a entender que cumpriu o desejo de deixar a Luz e regressar à pátria, onde vai representar o Wolfsburgo, que pagou ao Benfica 12 milhões de euros. “Queria voltar à Alemanha e à Bundesliga. Não foi nada fácil em Portugal,” desabafou o jogador, acrescentando as dificuldades de estar longe da família e dos amigos, numa altura delicada como esta, marcada pela pandemia covid-19.

Waldschmidt queixou-se também do ritmo da liga portuguesa. “O calendário parecia o do futebol inglês. Nem no inverno tivemos uma pausa. Apenas jogava, recuperava e viajava,” confessa, com pena de não ter conseguido “conhecer Lisboa”. No entanto, nem tudo foi mau: “Evoluí pessoalmente e também como jogador”.