Gonçalo Inácio: “Rúben Amorim trata todos da mesma maneira e não tem medo de dizer as coisas na cara”

Gonçalo Inácio teve uma semana de emoções fortes. Foi pela primeira vez convocado para a seleção nacional, sem nunca antes ter passado pelos sub-21, mas à alegria da chamada seguiu-se a desilusão de um problema físico que o levou a ser dispensado por Fernando Santos.

Ainda assim é com orgulho que o central de 20 anos lembra o dia em que soube que estava no lote para a seleção A. “Estava aqui na Academia. Por acaso estava no quarto à hora que foram anunciados os convocados. Nem estava a acompanhar naquele momento. O Nuno Mendes e o Tiago Tomás é que foram avisar-me [risos]”, revelou o jogador do Sporting em entrevista ao diário “Record”. “Eles viram antes de mim e foram lá ao quarto dizer-me aos gritos [risos]! Foram os primeiros a dar-me os parabéns”, relembra ainda o jovem, que diz ter sido “apanhado de surpresa” e que estava, isso sim, à espera de uma chamada para os sub-21.

Na entrevista, o defesa fala ainda do papel de colegas mais experientes como Seba Coates, Feddal ou Neto para sua aprendizagem e também do papel de Rúben Amorim no seu crescimento enquanto jogador.

“Ele ajuda muito os jogadores. Explica-nos onde temos de melhorar. Não tem medo de dizer as coisas na cara. É assim que evoluímos e isso, a mim, ajudou-me”, sublinha Inácio, que frisa ainda que Amorim “trata todos da mesma maneira” e que exige o mesmo afico nos treinos a todos.

Já a grande força do Sporting, diz, “é o balneário”, decisivo para o título da época passada. “Somos um grupo muito unido. Puxamos todos para o mesmo lado. Vamos para um jogo e só pensamos em ganhar”, assegura o jogador, falando de “um apoio muito grande” entre todos os membros do plantel, “os que jogam e os que não jogam”.

“O ambiente é muito bom e ajuda a ganhar jogos”, comenta.

Apesar da maturidade que revela em campo desde cedo, há algo em que Gonçalo Inácio ainda não é autónomo. “Ainda não tenho a carta, estou a tirar. É um assunto que tenho de resolver [risos]. Para já continuo a ir de boleia para os treinos”, revela, ele que continua a viver na mesma zona onde cresceu, em Almada.