Ser simpático dá prémios: se Neymar se mostrar disponível para os adeptos, recebe um bónus de 6,5 milhões de euros

O jornal espanhol “El Mundo” revelou que o contrato que Neymar assinou em 2017 com o PSG tem uma cláusula, no mínimo, estranha. Através dela, o internacional brasileiro consegue levar para casa 6,5 milhões de euros por ano. Nada de novo no mundo dos clubes milionários. O que surpreende é a condição para que tal aconteça: ser gentil com os adeptos, mostrar-se disponível para eles, saudá-los antes e depois de cada jogo…

É o adeus à espontaneidade. O jogador que distribui autógrafos e acena aos seus fãs afinal fá-lo para ganhar mais dinheiro. No caso de Neymar, que deixou o Barcelona em 2017 para ingressar no PSG por 222 milhões de euros.

Quando chegou a Paris, o brasileiro assinou por cinco épocas, cada uma delas a valer o simpático valor de 43 milhões de euros (salário bruto). Se ficasse mais uma temporada, ou seja, uma sexta época em Paris, Neymar receberia mais 50 milhões por esse ano.