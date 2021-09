Piqué assume período de "tensão e rutura" com Guardiola e "culpa" Mourinho: "Foi desgastante"

Gerard Piqué foi entrevistado no programa de rádio “La Sotana” e não teve papas na língua. O capitão do Barcelona foi, durante um tempo considerável, orientado pelo atual técnico do Manchester City. Nada de mais. O que os une chama-se “FC Barcelona” e é maior do que aquilo que os separa.

No entanto, o que Piqué contou e que surpreendeu algumas pessoas, foi o período menos bom da sua relação com Guardiola e a causa surpreende ainda mais: “A minha relação com o Guardiola piorou quando conheci e comecei a namorar com Shakira”.

Sem aprofundar muito o tema, Gerard Piqué garantiu que têm “uma boa relação” mas houve tempos complicados. “No verão de 2012, cheguei a pensar deixar o Barcelona,” desabafa. “Houve uma altura de tensão e rutura com Guardiola,” conta o internacional espanhol.

A responsabilidade pelo mal-estar no Barcelona acaba por ir parar ao colo de José Mourinho, quando este orientava o Real Madrid e a rivalidade entre os clubes estava mais exacerbada que nunca. “Foi desgastante e o Pep queria ter o controlo absoluto sobre tudo,” contou Piqué, sublinhando que "sofreu muito" no último ano do treinador em Camp Nou.

Piqué revelou ainda que nos primeiros tempos no Barcelona não levou exatamente uma vida de ermita. "Quando cheguei ao Barcelona saía mais que o Sol e todos me diziam que não ia chegar aos 34 anos como futebolista", contou, ressalvando no entanto que isso foi "decisivo" para a sua "estabilidade emocional".