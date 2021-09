Jogador do Liverpool apanhado no meio de golpe de Estado na Guiné Conacri já está a caminho de Inglaterra

Segundo a imprensa inglesa, Naby Keita já está a caminho de Liverpool, depois do susto de ser apanhado no meio de um golpe militar. Keita terá conseguido um voo para sair do seu país e estará a salvo, neste momento. O médio de 26 anos estava na Guiné Conacri para representar a seleção quando um grupo de soldados deteve o presidente Alpha Condé.

O site “TalkSport” garante que o clube inglês esteve sempre em contacto com Keita e com as autoridades guineenses para garantir a segurança do seu jogador. Foram horas de angústia, não apenas para o futebolista e para os seus colegas de seleção, mas, principalmente, para o povo que estava na rua. Ouviram-se tiros durante todo esse tempo e o jogo entre a equipa da casa e Marrocos foi naturalmente adiado.

A equipa visitante foi escoltada até ao aeroporto depois de negociações entre diplomatas, que conseguiram garantir uma autorização especial para deixarem Conacri. O jogador do Chelsea, Hakim Ziyech, não chegou a ser afetado pela convulsão política, uma vez que, na altura do golpe, já tinha sido expulso da concentração de Marrocos, por mau comportamento.