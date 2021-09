Óscar Cardozo, antigo goleador do Benfica, ainda mexe. Tem 38 anos e voltou a ser convocado para a seleção do Paraguai

Foi de urgência que Tacuara regressou aos convocados de Eduardo Berizzo. O antigo goleador do Benfica ficou sem Tonny Sanabria, jogador do Torino, que se deslocou a Itália para assistir ao nascimento do filho.

Atualmente, Cardozo tem 38 anos e continua a marcar golos ao serviço do Libertad. O regresso à seleção paraguaia pode ser uma oportunidade para mostrar que quem sabe, nunca esquece. O Paraguai vai defrontar a Venezuela a 10 de setembro, em jogo de apuramento para o Mundial de 2022.

Cardozo tem, até ao momento, 11 golos em 28 jogos disputados com a camisola do Libertad. Pelo Benfica, o avançado foi duas vezes melhor marcador da Liga. Encabeçou, por uma vez, a lista dos jogadores com mais golos marcados na Liga Europa.

Óscar Cardoso jogou sete épocas na Luz, entre 2007/08 e 2013/14 e é o estrangeiro com mais golos na história do Benfica — marcou 172 pelo clube.