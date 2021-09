Empresário de Bruno Fernandes falou com a direção do Man. United sobre a sua renovação e fez pedido que não caiu bem na estrutura do clube

O filho pródigo regressou a casa, como Ronaldo faz questão de chamar a Old Trafford. Será o madeirense que os holofotes vão procurar continuamente. Ao mesmo tempo, o Manchester United mantém uma conversa que não tem corrido como previsto com a outra estrela portuguesa do plantel, Bruno Fernandes.

O jornal inglês “Daily Mirror” diz que, apesar da chegada de CR7, “a influência sísmica” de Bruno Fernandes não pode ser desvalorizada. Convém lembrar que o jogador natural da Maia tem mostrado um constante alto rendimento. O antigo capitão do Sporting “tornou-se imediatamente um dos melhores da Premier League,” diz o tabloide.

Fernandes chegou em janeiro de 2020 a Manchester e impôs-se imediatamente na equipa, não apenas com a titularidade, mas com o espírito de liderança que já o caraterizava em Alvalade. Foram, até agora, 83 jogos, com 43 golos marcados e 25 assistências.

Segundo o jornal, “é o tipo de forma que lhe garante o direito a um novo contrato, menos de duas épocas antes de assinar um acordo de cinco anos”. Fernandes e o seu empresário gostam mas os dirigentes do Man United torcem o nariz.

Solskjaer aceita que o médio de 27 anos merece uma recompensa pelo seu comportamento até agora. Nada que faça com que os líderes máximos dos red devils concordem em adicionar uma cláusula inconveniente num eventual novo contrato.

O empresário de Bruno Fernandes pediu que fosse incluída no novo acordo uma cláusula de rescisão. Em Inglaterra, essa situação é pouco comum, pelo que os patrões do Manchester United não aceitaram o pedido e ficaram preocupados.

O “Mirror” refere também que Bruno Fernandes está feliz no clube e teve mesmo uma série de conversas com Ronaldo para que a presença do melhor jogador português de sempre no relvado o ajude a conquistar troféus. De facto, o palmarés de Fernandes não condiz com o seu talento.

O jornal inglês vai mesmo buscar as declarações do médio à RTP3 após o jogo com o Azerbaijão: “O nosso foco e o do Cristiano (…) é ganhar tudo o que houver para ganhar”.